Боец ВС РФ сбил ударный дрон ВСУ прикладом автомата в Запорожской области

Пулеметчик группировки войск «Восток» с позывным Кола уничтожил украинский ударный беспилотник ударом приклада автомата. Об этом военнослужащий рассказал РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел в Запорожской области во время передвижения на мотоцикле. Дрон противника зашел сзади и попытался атаковать.
Военный сообщил, что, заметив беспилотник, он среагировал мгновенно — ударил по нему прикладом автомата. В результате дрон упал и взорвался, после чего бойцы смогли продолжить движение без потерь.
Ранее о похожем эпизоде рассказывал разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Игорь Айваседо с позывным Дерзкий. Он сообщил, что у поселка Троицкого в ДНР сумел сбить FPV-дрон выстрелом из охотничьего ружья 12-го калибра, тем самым защитив группу сослуживцев.
