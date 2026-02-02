Над Россией сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1440-й

9:00 ~Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами~.
8:51 В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали молодого человека в торговом центре «Проспект», пишет «Страна.ua».
«Военкомы затащили его на подземную стоянку и силой затолкали в бус, несмотря на сопротивление других людей», — говорится в публикации.
8:35 Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:16 Расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили боевую технику и опорные пункты с живой силой противника, сообщило Минобороны РФ.
8:14 ~ВСУ не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения~, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Independent.
8:07 ? Украинские беспилотники атаковали село Полевые Новоселки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
8:06 Один из государственных банков Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, пишет РИА Новости.
8:05 ВСУ атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1, пишет SHOT.
«Они запускались из Черниговской области Украины. Длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1200 км», — говорится в публикации.
8:04 ?Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол Белгородской области, погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате ударов БПЛА загорелось частное домовладение, в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, добавил он.
8:03 ~В рядах ВСУ действует женская рота беспилотных систем~, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
8:02 ❗Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.
«В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах… Перед нами стоит вопрос выживания», — цитирует его «Украинская правда».
8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 31 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 22 БПЛА, над Краснодарским краем — четыре, над Ростовской областью — два, над Астраханской, Брянской и Курской — по одному.
8:00 Сегодня 1440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.