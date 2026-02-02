Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1440-й

Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:00 ~Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами~.

8:51 В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали молодого человека в торговом центре «Проспект», пишет «Страна.ua».

«Военкомы затащили его на подземную стоянку и силой затолкали в бус, несмотря на сопротивление других людей», — говорится в публикации.

8:35 Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:16 Расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили боевую технику и опорные пункты с живой силой противника, сообщило Минобороны РФ.

8:14 ~ВСУ не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения~, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Independent.

8:07 ? Украинские беспилотники атаковали село Полевые Новоселки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:06 Один из государственных банков Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, пишет РИА Новости.

8:05 ВСУ атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1, пишет SHOT.

«Они запускались из Черниговской области Украины. Длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1200 км», — говорится в публикации.

8:04 ?Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол Белгородской области, погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате ударов БПЛА загорелось частное домовладение, в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, добавил он.

8:03 ~В рядах ВСУ действует женская рота беспилотных систем~, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:02 ❗Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.

«В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах… Перед нами стоит вопрос выживания», — цитирует его «Украинская правда».

8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 31 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили 22 БПЛА, над Краснодарским краем — четыре, над Ростовской областью — два, над Астраханской, Брянской и Курской — по одному.

8:00 Сегодня 1440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше