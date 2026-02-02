Ричмонд
Медведев уверен, что аргументация США по захвату Мадуро никуда не годится

Медведев раскритиковал США за действия в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что аргументация США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро не выдерживает правовой критики. Об этом он сказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

По его словам, Вашингтон пытается обосновать свои действия собственной логикой. Однако, как подчеркнул Медведев, с точки зрения права такие доводы выглядят несостоятельными. Он дал понять, что Москва не считает подобный подход легитимным.

«У Соединенных Штатов есть своя аргументация, которая, на мой взгляд, в правовом отношении никуда не годится», — заявил Медведев.

Тогда же зампред Совбеза РФ раскрыл реакцию Кремля на действия Вашингтона. Он признался, что такие поступки американской стороны действительно удивили.

