Медведев уверен, что аргументация США по захвату Мадуро никуда не годится

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что аргументация США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро не выдерживает правовой критики. Об этом он сказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
По его словам, Вашингтон пытается обосновать свои действия собственной логикой. Однако, как подчеркнул Медведев, с точки зрения права такие доводы выглядят несостоятельными. Он дал понять, что Москва не считает подобный подход легитимным.
«У Соединенных Штатов есть своя аргументация, которая, на мой взгляд, в правовом отношении никуда не годится», — заявил Медведев.
Тогда же зампред Совбеза РФ раскрыл реакцию Кремля на действия Вашингтона. Он признался, что такие поступки американской стороны действительно удивили.