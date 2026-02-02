«Мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому вообще нужен глобальный конфликт?» — объясняет он.
По его словам, Москва последовательно выступала против сценария масштабного военного противостояния и неоднократно давала понять, что подобное развитие событий не отвечает ничьим интересам. Медведев подчеркнул, что российская позиция по этому вопросу была предельно ясной задолго до нынешнего кризиса.
Зампред Совбеза напомнил, что российское руководство в течение длительного времени предупреждало страны Запада и НАТО о возможных последствиях их политики. По его словам, Москва призывала учитывать интересы России, определить границы дальнейшего расширения альянса и отказаться от вовлечения Украины в НАТО, особенно на фоне уже существовавшего территориального спора вокруг Крыма. Медведев отметил, что эти предложения были проигнорированы, а западные страны продолжили действовать исходя из собственных установок. В результате, по его оценке, ситуация переросла в серьёзную международную проблему, последствия которой сегодня ощущаются далеко за пределами региона.
Ранее Медведев предложил заставить Украину возместить ущерб, который нанесли СССР украинские националисты в 1940—1950-е годы. Он отметил, что в середине прошлого века СССР понёс большие потери, борясь с бандеровцами на Западной Украине, которых активно поддерживали США и Великобритания.
