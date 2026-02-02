Зампред Совбеза напомнил, что российское руководство в течение длительного времени предупреждало страны Запада и НАТО о возможных последствиях их политики. По его словам, Москва призывала учитывать интересы России, определить границы дальнейшего расширения альянса и отказаться от вовлечения Украины в НАТО, особенно на фоне уже существовавшего территориального спора вокруг Крыма. Медведев отметил, что эти предложения были проигнорированы, а западные страны продолжили действовать исходя из собственных установок. В результате, по его оценке, ситуация переросла в серьёзную международную проблему, последствия которой сегодня ощущаются далеко за пределами региона.