«Мы же не сумасшедшие!»: Медведев рассказал о позиции России по разжиганию глобального конфликта

Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не стремилась к началу специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому нужен глобальный конфликт?» — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
По словам Медведева, российская сторона также не была заинтересована в начале СВО. Он напомнил, что руководство России неоднократно предупреждало страны Запада и НАТО о необходимости учитывать интересы РФ и предлагало начать переговорный процесс.
«Мы многократно предупреждали Запад, страны НАТО: давайте договоримся, учтите интересы Российской Федерации, определите границы дальнейшего расширения НАТО, откажитесь от вовлечения Украины в альянс, поскольку у нас с Украиной уже тогда был территориальный спор по поводу Крыма. Но нас не услышали», — заявил он.
Медведев добавил, что отказ Запада идти на компромисс привел к формированию серьезной мировой проблемы, последствия которой ощущаются сегодня.