«В районе Симиновки воины “Севера” продвинулись на трёх участках в прилегающем лесном массиве на 350 метров и овладели двумя опорными пунктами противника. Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР МОУ», — сообщили военные, уточнив, что украинские солдаты были вынуждены отступить после разгрома.
В оперативной сводке также сообщается о значительных потерях ВСУ в этом регионе за прошедшие сутки. По заявлению российских силовых структур, украинская сторона лишилась здесь более 280 военнослужащих, одной боевой бронированной машины, 19 автомобилей, семи складов с боеприпасами и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. В районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север».
Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинской армии в Старом Осколе Белгородской области погибли двое мирных жителей. Кроме того, пожар, вызванный ударом беспилотника, частично разрушил частный дом.
