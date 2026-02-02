Спецназ ГУР провалил попытку отбить 2 опорника и позорно отступил в Харьковской области

В оперативной сводке также сообщается о значительных потерях ВСУ в этом регионе за прошедшие сутки. По заявлению российских силовых структур, украинская сторона лишилась здесь более 280 военнослужащих, одной боевой бронированной машины, 19 автомобилей, семи складов с боеприпасами и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. В районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север».