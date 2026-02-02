Ричмонд
-4°
ясно
Медведев назвал идею угрозы со стороны России и Китая страшилкой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры об угрозе со стороны России и Китая являются «страшилкой».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал так называемую угрозу со стороны России и Китайской Народной Республики «просто страшилкой».

Такое заявление он сделал в интервью агентству Reuters. «Эта так называемая угроза от России и Китайской Народной Республики — просто страшилка», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что военная победа России в специальной военной операции по целому ряду параметров уже просматривается. По его словам, соответствующие выводы можно делать на основе текущей ситуации. Он также отмечал, что цели СВО были изначально обозначены президентом России Владимиром Путиным и с тех пор практически не менялись.

