Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО

Бывший житель Кургана Олег Фоминых, обвиняемый в убийстве троих человек, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.
По их словам, Фоминых «предпочел искупить вину иным способом» и уже находится в одной из воинских частей. В городском суде Кургана, где рассматривалось уголовное дело, подтвердили, что производство по делу приостановлено. Причины решения в суде не уточнили, сославшись на нормы федерального законодательства.
Ранее сообщалось, что Фоминых, ранее судимый, обвиняется в убийствах, совершенных в 1987, 1988 и 1996 годах. Следствие считает, что ему удавалось длительное время избегать ответственности.
После проведения двух судебных заседаний подсудимый покинул СИЗО, заключив контракт на военную службу.
Читайте также: Россиян предупредили о рисках лимита на прием наличных в банкоматах.