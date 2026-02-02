Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО

По их словам, Фоминых «предпочел искупить вину иным способом» и уже находится в одной из воинских частей. В городском суде Кургана, где рассматривалось уголовное дело, подтвердили, что производство по делу приостановлено. Причины решения в суде не уточнили, сославшись на нормы федерального законодательства.