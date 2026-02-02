Ричмонд
Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО

Бывший житель Кургана Олег Фоминых, обвиняемый в убийстве троих человек, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции.

Бывший житель Кургана Олег Фоминых, обвиняемый в убийстве троих человек, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

По их словам, Фоминых «предпочел искупить вину иным способом» и уже находится в одной из воинских частей. В городском суде Кургана, где рассматривалось уголовное дело, подтвердили, что производство по делу приостановлено. Причины решения в суде не уточнили, сославшись на нормы федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что Фоминых, ранее судимый, обвиняется в убийствах, совершенных в 1987, 1988 и 1996 годах. Следствие считает, что ему удавалось длительное время избегать ответственности.

После проведения двух судебных заседаний подсудимый покинул СИЗО, заключив контракт на военную службу.

