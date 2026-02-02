Медведев поддержал Лаврова, призвавшего не называть Британию Великобританией

— У нас, кстати, модно теперь говорить «Британия». Вы знаете, недавно господин Лавров сказал, что почему одна только страна называется Great Britain. Ну мы же не именуемся Great Russia, хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем, — сказал Медведев, его слова передает ТАСС.