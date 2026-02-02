Медведев поддержал Лаврова, призвавшего не называть Британию Великобританией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который поиронизировал над тем, что Британия является единственной страной в мире, которая сама себя называет «великой».
— У нас, кстати, модно теперь говорить «Британия». Вы знаете, недавно господин Лавров сказал, что почему одна только страна называется Great Britain. Ну мы же не именуемся Great Russia, хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем, — сказал Медведев, его слова передает ТАСС.
Сергей Лавров высказал мнение, что Великобританию следует называть просто Британией, без приставки «великая». Он также призвал не обижаться на его слова.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что венная победа России в специальной военной операции уже явно просматривается по целому ряду параметров. Он отметил, что цели кампании остаются неизменными и их скорейшее достижение является приоритетом.
Дмитрий Медведев резко прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы. Он заявил, что это не впервые, когда европейских лидеров унижают.