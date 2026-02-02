Активистка и журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон связан с педофилами-оккультистами, которые практикуют ритуалы с детьми в Марокко, кроме того, по ее словам, программа NASA «Аполлон» основывается на насилии над детьми.
«Пришло время всем пробудиться от этих демонических сущностей. Педофилы-оккультисты приезжают в Марокко, чтобы совершать ритуальные надругательства над мусульманскими мальчиками. Эммануэль Макрон, безусловно, знает об этом. В конце концов, Андре Жид — его любимый писатель, и он никогда не скрывал, кто он и чем занимается», — написала Оуэнс в социальной сети X*.
Она отметила, что Марокко никогда не было еврейским государством, однако звезда Давида когда-то была изображена на их флаге — «потому что это на самом деле печать Соломона».
«Масоны, совершающие насилие над детьми, верят, что кольцо царя Соломона обладало мистической силой, которая давала им возможность строить (отсюда и масонство) и править нашими обществами. Они практикуют оккультные оргиастические ритуалы с детьми. Это также основополагающая история программы “Аполлон” НАСА. Узнайте больше о Джеке Парсонсе и сексуальных ритуалах, которые он практиковал для создания “лунного ребенка”», — считает Оуэнс.
Операция «Скрепка» не спасала учёных из Германии, тогда перевозились оккультные педофилы, практикующие «древнюю ханаанскую ритуальную магию, но называющие это наукой», заявила журналистка.
Ранее экс-кандидат в президенты Франции назвал Макрона любящим наряжаться актером.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.