«Мы же не именуемся Great Russia»: Медведев призвал «сменить» название одной страны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею главы МИД РФ Сергея Лаврова не называть Британию Великобританией. Об этом он заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
Медведев обратил внимание на то, что Россия официально не использует в своем названии слово «великая», несмотря на историческую роль страны. По его мнению, подобный подход можно было бы применить и к Великобритании.
«Ну мы же не именуемся Great Russia. Хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем», — заметил Медведев.
Тогда же Медведев высказался о политике США в отношении президента Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что аргументация Вашингтона по его захвату не выдерживает правовой критики и выглядит несостоятельной. По словам Медведева, Москва не считает подобные действия легитимными.