«Пытается приравнять освободителей к палачам»: в Израиле резко отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте

В Израиле ответили Навроцкому на слова о вине СССР в Холокосте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинив СССР в причастности к Холокосту, оскорбил память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей. Такое заявление сделал лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

«Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей», — сказал.

Трапиров напомнил, что ворота Освенцима открыли солдаты Красной армии, сражавшиеся против нацизма. По его словам, признание этого факта является вопросом исторической честности, а не идеологии. По его словам, кто пытается приравнять солдат-освободителей к палачам, «участвует в обелении фашизма».

Напомним, президент Польши признал освобождение концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими солдатами, однако обвинил СССР в причастности к Холокосту.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что у России с рядом стран исторически складываются сложные отношения, приведя в пример Польшу и государства Прибалтики. По его словам, власти этих сейчас стран зачастую строят политику на страхе перед Россией и негативном отношении к ней.

