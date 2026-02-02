«Пытается приравнять освободителей к палачам»: в Израиле резко отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что у России с рядом стран исторически складываются сложные отношения, приведя в пример Польшу и государства Прибалтики. По его словам, власти этих сейчас стран зачастую строят политику на страхе перед Россией и негативном отношении к ней.