Устойчивость системы военно-технического сотрудничества России «привела Запад в ярость», попытки с помощью санкций изолировать РФ на рынке вооружений провалились. Об этом пишет китайский интернет-портал sohu.com.
Издание обращает внимание на представленный российским лидером Владимиром Путиным годовой отчет о результатах военно-технического сотрудничества РФ.
«Это не просто торговый список, это манифест выживания в условиях экстремального давления, план перестройки глобального ландшафта оборонного сотрудничества и самая прямая и едкая сатира на так называемую теорию всемогущества западных санкций», — отмечает автор статьи.
Он указывает, что Запад с помощью санкций пытался разорвать финансовые и торговые связи России с другими странами, а также перерезать «кровеносные сосуды» военно-промышленного комплекса РФ. Для этого Запад угрожал вторичными санкциями и закрытием доступа к передовым технологиям и рынкам всем потенциальным покупателям российского оружия.
Спрос на продукцию РФ издание объясняет уникальностью предложения в сфере вооружений, в том числе в области зенитных ракетных комплексов, боевых танков, ударных вертолётов и различных высокоточных боеприпасов. Отмечается, что продукция РФ «занимает уникальную рыночную нишу», благодаря отличной экономической эффективности и высокой совместимости с техникой советской эпохи. При этом надежность российских вооружений проверена в боевых условиях.
Автор статьи подчеркивает, что многие страны, желающие перейти на западные стандарты, сталкиваются с «астрономическими затратами и длительными циклами поставок».
«Попытка Запада изолировать Россию как международного изгоя посредством санкций в значительной степени провалилась», — сказано в статье.
Автор считает, что санкции, наоборот, помогли России укрепить связи с «незападными» странами, что приводит Запад в ярость.
Россия, по мнению автора, является для западных оружейных компаний не только технологическим конкурентом, но и претендентом на новую бизнес-модель. Сделки с РФ часто сопровождаются меньшим числом политических условий, имеют относительно низкие барьеры для передачи технологий, а также предлагают гибкие варианты оплаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что выручка России от продажи оружия в 2025 году достигла $15 млрд.