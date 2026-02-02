Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал угрозу от России и Китая искусственной страшилкой

Возможная угроза всему миру от России и Китая — не более чем обычная страшилка. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с агентством Reuters.

Источник: Life.ru

«Эта так называемая угроза от России и Китайской Народной Республики — просто страшилка», — указал российский политик.

К примеру, президент США Дональд Трамп считает, что Китай и Россия представляют реальную угрозу для Канады, которая не сможет защитить свои границы в случае вторжения. Он уверяет, что Америка — это сейчас единственная в мире страна, которую боятся и уважают Россия и Китай. По его словам, его усилия по «перестройке» США привели к усилению позиций страны на мировой арене.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше