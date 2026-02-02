Филиппо раскрыл план Германии о полном доминировании над Европой

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскрыл на своей странице в социальной сети X* план по захвату Германией Европы, а также полному доминированию над остальными государствами Союза в финансовом секторе.
«На данный момент это осталось практически незамеченным во Франции, и тем не менее правительство канцлера Мерца только что разработало план полного доминирования Германии над “Европой шести” крупнейших экономик ЕС, включая Францию», — отметил Филиппо.
Он подчеркнул, что во вторник, 27 января, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что «время пришло».
По его словам, министр направил своим пяти коллегам письмо в форме директивы о дальнейших действиях. В этом письме Клингбейль приглашает своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии и Нидерландов на видеоконференцию, чтобы «определить амбициозную и конкретную программу действий по укреплению суверенитета, устойчивости и конкурентоспособности Европы».
Филиппо опубликовал немецкий план из 4 пунктов и прокомментировал его:
— объединение рынков капитала (позволяющее изымать сбережения);
— укрепление евро (что является всего лишь другим названием немецкой марки);
— лучшая координация инвестиций в оборону (навязывание немецкой оборонной промышленности в сочетании с «крупнейшей армией в Европе», как её назвал Мерц, за счёт французской оборонной промышленности);
— обеспечение поставок сырья (возрождение немецкой промышленности, которая в настоящее время испытывает трудности).
«Германия только что представила свой план, предусматривающий 100% контроль над крупнейшими экономиками континента и их подчинение себе. Мы очень далеки от приторно-сладких французских разговоров о “франко-германской паре” и “Европе”!», — подытожил политик.
Он также призвал Францию скорее выйти из Евросоюза.
