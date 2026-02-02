Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не подходит Европе»: Стиль управления Урсулы фон дер Ляйен устарел

Бывший еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит подверг критике стиль управления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что её методы не соответствуют принципам работы ЕС. В интервью изданию Politico Шмит назвал систему организации Коллегии Еврокомиссии излишне централизованной.

«Система организации Коллегии [ЕК] очень централизованная, назовём её президентской или как-то иначе, [она] не подходит ни коллегии, ни комиссии, ни Европе в целом», — сказал он.

Кроме того, экс-комиссар осудил бездействие ЕК в истории с санкциями США против бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона. Шмит заявил, что со стороны Евросоюза следовало проявить «больше солидарности» и публично выступить с поддержкой коллеги.

Тогда Вашингтон ввёл визовые ограничения против Бретона, обвинив его в числе прочих лиц в причастности к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Поводом стало активное участие экс-комиссара в продвижении жёсткого Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), усилившего регулирование интернет-платформ.

Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал своё мнение о ситуации в экономике Европейского союза. Отвечая на пост ирландского журналиста Чея Боуза о потере ЕС 9% производственных мощностей в химической промышленности с 2022 года, Дмитриев отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «трудолюбиво» разрушают промышленность блока, что ведёт к массовому сокращению рабочих мест.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше