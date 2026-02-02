«Система организации Коллегии [ЕК] очень централизованная, назовём её президентской или как-то иначе, [она] не подходит ни коллегии, ни комиссии, ни Европе в целом», — сказал он.
Кроме того, экс-комиссар осудил бездействие ЕК в истории с санкциями США против бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона. Шмит заявил, что со стороны Евросоюза следовало проявить «больше солидарности» и публично выступить с поддержкой коллеги.
Тогда Вашингтон ввёл визовые ограничения против Бретона, обвинив его в числе прочих лиц в причастности к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Поводом стало активное участие экс-комиссара в продвижении жёсткого Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), усилившего регулирование интернет-платформ.
Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал своё мнение о ситуации в экономике Европейского союза. Отвечая на пост ирландского журналиста Чея Боуза о потере ЕС 9% производственных мощностей в химической промышленности с 2022 года, Дмитриев отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «трудолюбиво» разрушают промышленность блока, что ведёт к массовому сокращению рабочих мест.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.