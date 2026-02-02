Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал своё мнение о ситуации в экономике Европейского союза. Отвечая на пост ирландского журналиста Чея Боуза о потере ЕС 9% производственных мощностей в химической промышленности с 2022 года, Дмитриев отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «трудолюбиво» разрушают промышленность блока, что ведёт к массовому сокращению рабочих мест.