В ВСУ есть женская рота беспилотных систем, ее действия были замечены российскими военными в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Собеседник информагентства отметил, что наибольшее число женщин проходят службу в Вооруженных силах Украины в качестве медработников и поваров.
Ранее сообщалось, что в городе Константиновка в ДНР попали в окружение четыре украинских батальона, сформированных из женщин, заключенных и иностранных наемников.
До этого информировалось, что в районе Купянска в Харьковской области был замечен отряд штурмовиков ВСУ из женщин-заключенных.