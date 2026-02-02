Ричмонд
«Ситуация очень опасная»: Медведев порассуждал о возможности начала глобального конфликта

Медведев назвал риск глобального конфликта очень высоким.

Источник: Комсомольская правда

Опасность глобальной войны не снижается. Сложившаяся в мире ситуация может привести к тому, что в определенный момент все пойдет по неконтролируемому сценарию. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень велика, она не снижается… Я не хочу нагнетать, но ситуация очень опасная», — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

Медведев также обратил внимание на стрелки на циферблате так называемых Часов Судного дня, придуманных американским журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году. Политик отметил, что за эти годы они ни разу не шли в обратную сторону, а «только вперед и вперед».

Напомним, в ходе интервью Медведев также заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не стремилась к началу специальной военной операции.

