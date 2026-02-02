Медведев заявил, что был готов нажать на ядерную кнопку

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период своего президентства был морально готов к применению ядерного оружия.
— Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности, — сказал Медведев, его слова цитирует ТАСС.
Он также заявил, что нельзя исключить вариант того, что ядерное оружие когда-нибудь используют. Однако он выразил надежду, что этого никогда не произойдет.
Дмитрий Медведев также рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. Он добавил, что в его молодости все стреляли в направлении финской границы.
Зампреда Совбеза РФ ранее говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «не сносить головы». Медведев также назвал главу киевского режима «персонажем», судьбу которого он обсуждать не хочет, поскольку тот «уже всем нам набил оскомину».