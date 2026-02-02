Ричмонд
Медведев заявил, что имеет военно-учетную специальность артиллериста

Зампред Совбеза РФ рассказал, что стрелял из гаубицы Д-30 и «сорокапятки».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что имеет военно-учетную специальность артиллериста, которую получил еще в молодости.

«Конечно, я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности», — сказал политик в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Медведев сообщил, что когда-то ему довелось стрелять из гаубицы Д-30, которая и сейчас активно применяется в боях. Замглавы Совбеза РФ заверил, что сможет стрелять из гаубицы, причем не с использованием электронных видов определения параметров стрельбы, а с помощью прибора управления огнем (ПУО).

По словам политика, ему также приходилось стрелять из противотанковой пушки образца 1937 года («сорокапятка»), снайперских винтовок, автоматов, из пистолетов и других видов оружия.

Ранее Медведев назвал страшилкой идею угрозы со стороны России и Китая.

