Медведев ответил, смог бы нажать «красную кнопку»

Медведев напомнил, что в период своего президентства в 2008—2012 годах, как верховный главнокомандующий, он проходил все необходимые тренировки, включая сценарии, связанные с применением ядерного оружия. По его словам, стратегические ядерные силы России продолжают развиваться, поэтому подобные вопросы всегда остаются в зоне ответственности высшего руководства страны. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что подобный сценарий является крайним и выразил надежду, что до его реализации дело никогда не дойдёт.