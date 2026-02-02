Медведев ответил, смог бы нажать «красную кнопку»

Вопрос бывшему президенту России задал основатель проекта Семён Пегов, поинтересовавшись, смог бы Медведев в критической ситуации «нажать ту самую кнопку». В ответ политик подчеркнул, что сам факт избрания на высший государственный пост в ядерной стране предполагает принятие такой ответственности.
«Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может. В противном случае он обязан отказаться от такого рода должности», — высказался он.
Медведев напомнил, что в период своего президентства в 2008—2012 годах, как верховный главнокомандующий, он проходил все необходимые тренировки, включая сценарии, связанные с применением ядерного оружия. По его словам, стратегические ядерные силы России продолжают развиваться, поэтому подобные вопросы всегда остаются в зоне ответственности высшего руководства страны. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что подобный сценарий является крайним и выразил надежду, что до его реализации дело никогда не дойдёт.
Ранее Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы сохраняют важнейшую роль в сдерживании агрессивно настроенных государств и поддержании глобального баланса сил. Он подчеркнул, что совершенствование ядерного щита является приоритетом для страны.
