Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев ответил, смог бы нажать «красную кнопку»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любой политик, возглавляющий ядерную державу, не может полностью исключать возможность применения ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью TACC, Reuters и проекту WarGonzo.

Источник: Life.ru

Вопрос бывшему президенту России задал основатель проекта Семён Пегов, поинтересовавшись, смог бы Медведев в критической ситуации «нажать ту самую кнопку». В ответ политик подчеркнул, что сам факт избрания на высший государственный пост в ядерной стране предполагает принятие такой ответственности.

«Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может. В противном случае он обязан отказаться от такого рода должности», — высказался он.

Медведев напомнил, что в период своего президентства в 2008—2012 годах, как верховный главнокомандующий, он проходил все необходимые тренировки, включая сценарии, связанные с применением ядерного оружия. По его словам, стратегические ядерные силы России продолжают развиваться, поэтому подобные вопросы всегда остаются в зоне ответственности высшего руководства страны. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что подобный сценарий является крайним и выразил надежду, что до его реализации дело никогда не дойдёт.

Ранее Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы сохраняют важнейшую роль в сдерживании агрессивно настроенных государств и поддержании глобального баланса сил. Он подчеркнул, что совершенствование ядерного щита является приоритетом для страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше