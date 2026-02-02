Более тысячи мигрантов из Германии вернулись в Россию в 2025 году

В 2025 году 1334 человека выехали из Германии в Россию по государственной программе добровольного возвращения, информирует немецкий журнал Stern со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии.
Речь идет о программе реинтеграции и помощи возвращающимся мигрантам, в рамках которой федеральные власти Германии оплачивают перелет на родину и выплачивают единовременное пособие. Для совершеннолетних сумма составляет €1000, для несовершеннолетних — €500. В официальных материалах программы отдельно указано, что ее действие не распространяется на граждан Украины из-за продолжающихся боевых действий, пишет РБК.
По данным немецкой стороны, Россия в 2025 году вошла в число направлений, куда участники программы выезжали наиболее активно. Речь идет о людях, ранее запрашивавших убежище или находившихся в стране без устойчивого правового статуса.
Тенденцию возврата подтверждают и оценки на российской стороне. Глава московской компании, работающей на рынке услуг по международному переезду, в 2024 году оценивал долю вернувшихся в Россию граждан, покинувших страну после начала военной операции на Украине в 2022 году, в 40−45%. По его словам, процесс носил массовый характер и продолжался на протяжении всего года.
Ранее президент России Владимир Путин также заявлял, что, по имеющимся у него данным, в страну вернулась примерно половина уехавших граждан. Он подчеркивал, что отток и последующее возвращение россиян не несут негативных последствий и могут способствовать сохранению связей с зарубежными государствами.
На фоне этих процессов в России в 2024—2025 годах обсуждались и принимались законодательные инициативы, касающиеся уехавших граждан. В Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности для россиян, находящихся за границей и совершающих действия, признанные нарушающими интересы страны. Документ предусматривал наказание за распространение недостоверной информации и участие в деятельности нежелательных организаций. В декабре 2025 года парламент в первом чтении одобрил отдельный законопроект, вводящий ограничения для лиц, уклоняющихся за рубежом от исполнения наказаний по уголовным и ряду административных дел.
