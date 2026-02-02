Более тысячи мигрантов из Германии вернулись в Россию в 2025 году

На фоне этих процессов в России в 2024—2025 годах обсуждались и принимались законодательные инициативы, касающиеся уехавших граждан. В Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности для россиян, находящихся за границей и совершающих действия, признанные нарушающими интересы страны. Документ предусматривал наказание за распространение недостоверной информации и участие в деятельности нежелательных организаций. В декабре 2025 года парламент в первом чтении одобрил отдельный законопроект, вводящий ограничения для лиц, уклоняющихся за рубежом от исполнения наказаний по уголовным и ряду административных дел.