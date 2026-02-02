Ричмонд
Сын Дмитрия Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»

В «Единой России» создан совет по инновационному и технологическому развитию.

Совет по инновационному и технологическому развитию учредили в партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.

Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева).

Как утверждает источник, Медведев будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку.

Одна из задач совета, как сообщается, заключается в разработке и реализации технологического блока «Народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

Ранее сайт KP.RU писал, что депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых-медиков.

