Сын Дмитрия Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»

Совет по инновационному и технологическому развитию учредили в партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.
Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева).
Как утверждает источник, Медведев будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку.
Одна из задач совета, как сообщается, заключается в разработке и реализации технологического блока «Народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.
