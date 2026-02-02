Дмитриев возвращается в Москву после переговоров в Майами

Дмитриев опубликовал фотографию карты, на которой виден маршрут воздушного судна краткой подписью «в Москву».
Состав американской делегации, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, был высоким. В переговорах приняли участие министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.
Ранее Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым в Майами получились продуктивными. Там стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта. Самому главе РФПИ тоже понравилась беседа с американскими представителями.
