Дмитриев возвращается в Москву после переговоров в Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провёл переговоры с делегацией США и вылетел в Москву. Об этом он сообщил в соцсетях.

Источник: Life.ru

Дмитриев опубликовал фотографию карты, на которой виден маршрут воздушного судна краткой подписью «в Москву».

Состав американской делегации, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, был высоким. В переговорах приняли участие министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым в Майами получились продуктивными. Там стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта. Самому главе РФПИ тоже понравилась беседа с американскими представителями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше