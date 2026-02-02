Ричмонд
По согласию сторон. Главное о переносе нового раунда переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал о планах продолжить контакты в Абу-Даби 1 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначили на середину недели по согласию сторон, сообщил ТАСС источник.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял журналистам о планах продолжить контакты 1 февраля.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Перенос сроков

  • Дату второго раунда переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на несколько дней, сообщила газета The New York Times.
  • Как отметило издание, причина переноса встречи в Абу-Даби неизвестна.
  • Однако газета подчеркнула, что это произошло после переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами 31 января.
  • Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину недели по согласию сторон, сообщил ТАСС источник.
  • Ранее Владимир Зеленский назвал 4 и 5 февраля в качестве новых дат для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
  • Как ожидается, встречи пройдут в трехстороннем формате.
  • Украинская переговорная команда 2 февраля отправится в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров по урегулированию, заявил Зеленский.

Встреча Дмитриева и Уиткоффа

  • Встреча с делегацией США, занимающейся вопросами урегулирования украинского кризиса, 31 января прошла в конструктивном ключе, сообщил Дмитриев.
  • Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине с Дмитриевым прошли продуктивно.
  • В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Предыдущие контакты

  • 23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины.
  • 24 января состоялась вторая встреча.
  • Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
  • 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам о планах продолжить переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби 1 февраля.

