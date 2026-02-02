По согласию сторон. Главное о переносе нового раунда переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначили на середину недели по согласию сторон, сообщил ТАСС источник.
28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял журналистам о планах продолжить контакты 1 февраля.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Перенос сроков
- Дату второго раунда переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на несколько дней, сообщила газета The New York Times.
- Как отметило издание, причина переноса встречи в Абу-Даби неизвестна.
- Однако газета подчеркнула, что это произошло после переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами 31 января.
- Ранее Владимир Зеленский назвал 4 и 5 февраля в качестве новых дат для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
- Как ожидается, встречи пройдут в трехстороннем формате.
- Украинская переговорная команда 2 февраля отправится в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров по урегулированию, заявил Зеленский.
Встреча Дмитриева и Уиткоффа
- Встреча с делегацией США, занимающейся вопросами урегулирования украинского кризиса, 31 января прошла в конструктивном ключе, сообщил Дмитриев.
- Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине с Дмитриевым прошли продуктивно.
- В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Предыдущие контакты
- 23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины.
- 24 января состоялась вторая встреча.
- Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
- Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
- 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам о планах продолжить переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби 1 февраля.