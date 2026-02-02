Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Белгородской областью.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью. Также беспилотники перехватили в Краснодарском крае и Ростовской области. Еще по одному аппарату сбили в Астраханской, Брянской и Курской областях.

«22 — над территорией Белгородской области, четыре БпЛА — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей», — сказано в сообщении.

Похожая ситуация сложилась в ночь с 31 января на 1 февраля. Тогда, по данным Министерство обороны России, силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Большинство из них также пришлось на Белгородскую область.

