Медведев: став президентом, морально был готов нажать ядерную кнопку

Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, что, будучи президентом, он был морально готов нажать ядерную кнопку в случае необходимости.
Зампред СБ РФ отметил, что любой, кто согласился баллотироваться на пост президента страны с ядерным арсеналом, должен быть готов к таким решениям.
«Если бы ситуация потребовала, я бы не исключал этого», — сказал он, отвечая на вопрос о своей готовности нажать на ядерную кнопку. Он также подчеркнул, что как верховный главнокомандующий принимал участие в учениях, включая те, что связаны с ядерным оружием.
Политик добавил, что российская ядерная доктрина регулируется специальными документами, и стратегические ядерные силы страны развиваются в соответствии с ними. «Это всегда остается в рамках возможного, но, конечно, мы надеемся, что до этого не дойдет», — подытожил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не обнаружила ни одной подводной лодки, которую президент США Дональд Трамп обещал отправить к берегам РФ в прошлом году.