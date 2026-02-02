Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: став президентом, морально был готов нажать ядерную кнопку

Дмитрий Медведев признался, что став президентом, морально был готов нажать ядерную кнопку.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, что, будучи президентом, он был морально готов нажать ядерную кнопку в случае необходимости.

Зампред СБ РФ отметил, что любой, кто согласился баллотироваться на пост президента страны с ядерным арсеналом, должен быть готов к таким решениям.

«Если бы ситуация потребовала, я бы не исключал этого», — сказал он, отвечая на вопрос о своей готовности нажать на ядерную кнопку. Он также подчеркнул, что как верховный главнокомандующий принимал участие в учениях, включая те, что связаны с ядерным оружием.

Политик добавил, что российская ядерная доктрина регулируется специальными документами, и стратегические ядерные силы страны развиваются в соответствии с ними. «Это всегда остается в рамках возможного, но, конечно, мы надеемся, что до этого не дойдет», — подытожил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не обнаружила ни одной подводной лодки, которую президент США Дональд Трамп обещал отправить к берегам РФ в прошлом году.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше