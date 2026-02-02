Откапывал три ночи: Украинец спас трёх раненых российских солдат после боя с ВСУ

Ещё двое раненых смогли самостоятельно добраться до его дома. Мужчина перевязал всех пострадавших и, следуя указаниям одного из них, нашёл оставленные на поле боя автомат и радиостанцию. С её помощью он вышел на связь с командиром подразделения и передал координаты раненых. Во время оказания помощи украинские военные находились всего в нескольких десятках метров. Позднее на место прибыла эвакуационная группа с подкреплением, и все трое бойцов были успешно вывезены.