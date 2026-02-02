Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Откапывал три ночи: Украинец спас трёх раненых российских солдат после боя с ВСУ

Эвакуированный из Красноармейска (Покровска) ДНР мирный житель в одиночку спас трёх тяжелораненых российских военнослужащих после боя с подразделениями ВСУ. О своём героическом поступке он рассказал в беседе с ТACC.

По его словам, один из бойцов был засыпан землёй и не мог выбраться. В течение трёх суток, преимущественно по ночам, чтобы не быть обнаруженным украинскими военными и операторами БПЛА, мужчина откапывал его. Затем, завернув раненого в покрывало, он пронёс его через минное поле и укрыл в своём подвале, где оказал первую помощь и переодел.

«В конце ноября пришли русские пацаны. У меня прям на глазах случился бой. Трое украинцев и где-то 20 их “фипиков” (FPV-дроны ВСУ, — Прим. Life.ru) их прикрывали. Трое русских пацанов тяжело ранены были. Одного из них засыпало. Трое суток я его откапывал, этого парня. Мне было жалко, я слышал, как он кричал», — рассказал мужчина.

Ещё двое раненых смогли самостоятельно добраться до его дома. Мужчина перевязал всех пострадавших и, следуя указаниям одного из них, нашёл оставленные на поле боя автомат и радиостанцию. С её помощью он вышел на связь с командиром подразделения и передал координаты раненых. Во время оказания помощи украинские военные находились всего в нескольких десятках метров. Позднее на место прибыла эвакуационная группа с подкреплением, и все трое бойцов были успешно вывезены.

Напомним, 1 декабря 2025 году начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Позже военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого города.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше