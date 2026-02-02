Ричмонд
Опубликовано интервью Эпштейна, где он говорит о педофилии и дьяволе

Журналисты обнаружили интервью финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, предположительно, экс-стратегу Дональда Трампа — Стиву Бэннону. В беседе Эпштейн отвечает на вопросы о торговле детьми и рассуждает о дьяволе.

Журналисты британского таблоида The Sun нашли интервью американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в котором он отвечает на вопросы о педофилии и дьяволе, материал перевел aif.ru.

Предположительно, Эпштейн беседовал с бывшим главным стратегом Дональда Трампа — Стивом Бэнноном.

В интервью финансиста спрашивают об источнике его богатства, на вопрос, были ли его деньги «грязными», он отвечает: «Нет, это не так». Собеседник уточняет, почему Эпштейн так считает, он заявляет: «Потому что я их заработал».

Затем ему говорят, что он разбогател, «консультируя худших людей в мире, которые совершают ужасные поступки», Эпштейн отвечает, что «этика — всегда сложный предмет».

Затем опальный финансист утверждает, что жертвовал деньги на борьбу с полиомиелитом в Пакистане и Индии. Интервьюер переходит к вопросам о педофилии: «Вы преступник 3-го класса?».

«1-й уровень. Я самый низкий», — отвечает Эпштейн.

На вопрос о том, знали ли получатели его пожертвований, откуда взялись деньги, Эпштейн отвечает: «Думаю, если бы вы сказали им, что сам дьявол сказал: “Я собираюсь обменять несколько долларов на жизнь вашего ребёнка”… “.

Интервьюер парирует: «Вы что, считаете себя самим дьяволом?».

«Нет, но у меня есть хорошее зеркало», — отвечает Эпштейн.

Затем вопрос повторяется, на что финансист заявляет: «Не знаю. С чего вы так думаете?». Собеседник отвечает: «Потому что у вас есть все необходимые качества». Эпштейн его перебивает: «Нет, дьявол меня пугает».

Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет. Сейчас Минюст страны публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о связи президента Франции Эммануэля Макрона с педофилами-оккультистами.

