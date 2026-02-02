В Омской области «закрепили» главу еще одного реформированного района

Отметим, Русско-Полянский район преобразован в муниципальный округ в июне 2025 года. В октябре 2025-го объявлено о приеме кандидатур на пост главы «обновившегося» муниципального образования по новой процедуре, предполагающей их прием и рассмотрение на первом этапе губернатором Омской области. О соперниках уроженца ЯНАО Мурашова за руководящий пост не сообщалось.