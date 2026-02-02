В Омской области «закрепили» главу еще одного реформированного района

В минувшую субботу, 31 января 2026 года, обнародованы итоги выборов первого главы реформированного Русско-Полянского района Омской области, который теперь является одноименным муниципальным округом.
«В Русской Поляне 30 января в помещении администрации прошла инаугурация вновь избранного первого главы муниципального округа Евгения Владимировича Мурашова», — обозначено в публикации местной газеты «Голос целины» в социальных сетях.
Стоит напомнить, что Мурашов фактически приступил к обязанностям руководителя муниципального образования в октябре 2024 года — первые месяцы в статусе временно исполняющего обязанности, а в начале декабря того же года — как избранный глава.
Отметим, Русско-Полянский район преобразован в муниципальный округ в июне 2025 года. В октябре 2025-го объявлено о приеме кандидатур на пост главы «обновившегося» муниципального образования по новой процедуре, предполагающей их прием и рассмотрение на первом этапе губернатором Омской области. О соперниках уроженца ЯНАО Мурашова за руководящий пост не сообщалось.
Ранее в ходе реализации аналогичных процедур избран глава Черлакского района Омской области.