СМИ узнали, с какими проблемами в сфере обороны столкнулся ЕС

В отрасли говорят, что часто натыкаются на непреодолимые препятствия, дискуссии омрачены противоречивыми заявлениями, а планы часто застревают из-за национальных интересов, говорится в материале издания. В прошлом году страны ЕС представили планы, подробно описывающие, как они намерены потратить вновь выделенные средства на совместные закупки. Условия кредита по программе перевооружения (SAFE) требуют от столиц предоставить описание оборонной продукции, которую они намерены приобрести. Источники сообщили изданию, что производители все еще ждут, пока европейские министерства обороны четко определят, какую именно продукцию они хотят приобрести.