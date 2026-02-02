Ричмонд
Спикеры парламентов стран Балтии посетят Молдову с официальным визитом

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Председатели парламентов стран Балтии совершат официальный визит в Республику Молдова в период со 2 по 4 февраля 2026 года. В Кишинев прибудут спикер Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссар, председатель сейма Латвии Дайга Миериня и председатель сейма Литвы Юозас Олекас.

Источник: Sputnik.md

Визит состоится по приглашению председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу, сообщили на официальном сайте законодательного органа. Делегация проведет встречу с Гросу, а затем запланирована совместная пресс-конференция. Заявления для прессы начнутся в 17.15.

Во вторник председатели парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступят с речами на торжественном заседании парламента, посвященном открытию весенней сессии. В программе также предусмотрены встречи с руководителями парламентских фракций.

Кроме того, гости проведут переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, премьер-министром Александру Мунтяну, вице-премьером по европейской интеграции Кристиной Герасимов и вице-премьером по реинтеграции Валерием Киверь.

В рамках визита запланирована и поездка в Кэлэрашь, где совместно с Игорем Гросу они встретятся с представителями местных властей, бизнеса и гражданами, а также посетят Бизнес-инкубатор — проект, поддерживаемый Европейским союзом.

Визит направлен на укрепление межпарламентского диалога между Республикой Молдова и странами Балтии и подтверждение поддержки европейского курса страны.

