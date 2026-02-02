«Из освободителей в палачей»: В Израиле в ярости из-за слов Навроцкого о холокосте

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей», — сказал он.
Трапиров напомнил, что ворота Освенцима были открыты солдатами Красной армии, а не заявлениями политиков или переписанными учебниками.
«Признание этого не является вопросом идеологии. Это вопрос исторической честности. Тот, кто сегодня пытается приравнять освободителей к палачам, объективно участвует в обелении фашизма — независимо от того, какими словами он это прикрывает», — заявил лидер антифашистов.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с обвинениями в адрес СССР во время памятной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Он признал роль Красной армии в освобождении узников Освенцима, но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Навроцкий заявил, что 7 тысяч выживших узников в 1945 году увидели освобождение в лице советских солдат, но добавил, что за стенами концлагеря их якобы не ждала настоящая свобода.
