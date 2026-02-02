Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с обвинениями в адрес СССР во время памятной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Он признал роль Красной армии в освобождении узников Освенцима, но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Навроцкий заявил, что 7 тысяч выживших узников в 1945 году увидели освобождение в лице советских солдат, но добавил, что за стенами концлагеря их якобы не ждала настоящая свобода.