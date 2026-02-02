Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Из освободителей в палачей»: В Израиле в ярости из-за слов Навроцкого о холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к холокосту и порабощении евреев, оскорбил память жертв нацизма и советских солдат-освободителей, а также продемонстрировал отсутствие исторической честности. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей», — сказал он.

Трапиров напомнил, что ворота Освенцима были открыты солдатами Красной армии, а не заявлениями политиков или переписанными учебниками.

«Признание этого не является вопросом идеологии. Это вопрос исторической честности. Тот, кто сегодня пытается приравнять освободителей к палачам, объективно участвует в обелении фашизма — независимо от того, какими словами он это прикрывает», — заявил лидер антифашистов.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с обвинениями в адрес СССР во время памятной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Он признал роль Красной армии в освобождении узников Освенцима, но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Навроцкий заявил, что 7 тысяч выживших узников в 1945 году увидели освобождение в лице советских солдат, но добавил, что за стенами концлагеря их якобы не ждала настоящая свобода.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше