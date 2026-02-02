Ричмонд
США запутали Европу требованиями по обороне и закупкам оружия

Вашингтон выдвигает к европейским союзникам противоречивые условия в сфере обороны, что дезориентирует страны ЕС, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как отмечает издание, США настаивают на том, чтобы европейские государства самостоятельно обеспечивали собственную безопасность. Такой подход предполагает наращивание оборонного производства внутри Европы и снижение зависимости от внешних поставок. Однако одновременно американская сторона требует продолжать закупки вооружений у производителей из США.

По данным источников, эта линия фактически перечеркивает предыдущие требования Вашингтона. Европейские компании теряют заказы, а планы по развитию собственного военно-промышленного комплекса откладываются. Дополнительную неопределенность создает практика закупок американского оружия для нужд Украины по специальному перечню приоритетных поставок, утверждаемому США.

Собеседники Euractiv указывают, что в результате страны ЕС получают взаимоисключающие сигналы: с одной стороны — призывы к стратегической автономии, с другой — давление в пользу американского рынка вооружений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о необходимости пересмотра роли Североатлантического альянса с точки зрения взаимных обязательств. Он также обращал внимание на ослабление оборонного потенциала европейских стран, которое, по его оценке, стало одной из ключевых проблем НАТО.

Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО.

