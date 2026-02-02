США запутали Европу требованиями по обороне и закупкам оружия

Как отмечает издание, США настаивают на том, чтобы европейские государства самостоятельно обеспечивали собственную безопасность. Такой подход предполагает наращивание оборонного производства внутри Европы и снижение зависимости от внешних поставок. Однако одновременно американская сторона требует продолжать закупки вооружений у производителей из США.