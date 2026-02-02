Медведев рассказал, в каком случае Россия признает выборы на Украине

Ранее KP.RU писал, что Зеленский старательно обходит тему возможных выборов на Украине. Но при этом его ключевой партнер — США, а именно президент Дональд Трамп, заявил о необходимости провести выборы в стране. Ведь Зеленский давно потерял легитимность.