Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прокомментировал возможность продления ДСНВ

Медведев: ДСНВ еще не истек, предложение РФ о продлении остается в силе.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще не утратил силу, а предложение России о продлении ограничений продолжает оставаться на повестке.

По его словам, Москва сохраняет готовность к диалогу по вопросам стратегической стабильности, несмотря на текущую международную обстановку и позицию США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что составление нового Договора по СНВ, как того желает президент США Дональд Трамп, долго и сложно.

Президент России Владимир Путин предложил американской стороне придерживаться количественных ограничений в связи с Договором по СНВ в течение года. Напомним, срок этого документа истекает в феврале 2026 года.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше