Медведев прокомментировал возможность продления ДСНВ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще не утратил силу, а предложение России о продлении ограничений продолжает оставаться на повестке.
По его словам, Москва сохраняет готовность к диалогу по вопросам стратегической стабильности, несмотря на текущую международную обстановку и позицию США.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что составление нового Договора по СНВ, как того желает президент США Дональд Трамп, долго и сложно.
Президент России Владимир Путин предложил американской стороне придерживаться количественных ограничений в связи с Договором по СНВ в течение года. Напомним, срок этого документа истекает в феврале 2026 года.