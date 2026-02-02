Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Трамп пообещал ведущему премии «Грэмми» судебные разбирательства после шутки про остров Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что никогда не посещал частный остров покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна и даже близко не приближался к этому месту.

Так президент США отреагировал на шутку ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа. Комик сыронизировал на тему о якобы имевших место визитах Трампа на остров и поездках туда бывшего американского лидера Билла Клинтона.

«Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

При этом он уточнил, что не может сказать того же о Клинтоне. Трамп также назвал премию «Грэмми» ужасной. Кроме того, президент пообещал ведущему церемонии судебные разбирательства.

Напомним, в середине ноября Дональд Трамп заявил, что Клинтон мог посещать остров Эпштейна 28 раз. Американский лидер также обвинил Демократическую партию США в продвижении дела покойного американского финансиста против него.

В конце января министерство юстиции США заявило, что обвинения в адрес Трампа в причастности к преступлениям сексуального характера, фигурирующие в расследовании против Эпштейна, являются необоснованными и ложными. В ведомстве добавили, что если бы эти утверждения были правдой, то их бы уже давно использовали против политика.

Узнать больше по теме
Остров Эпштейна (Литл-Сент-Джеймс): тихое место в Карибском море, где происходили страшные вещи
В США продолжается обнародование новых файлов из дела Джеффри Эпштейна — американского миллиардера, которого обвиняют в педофилии и организации детской проституции. По версии правоохранительных органов, свои злодеяния Эпштейн совершал на острове в Карибском море: собрали главное об этой по-настоящему жуткой локации.
Читать дальше