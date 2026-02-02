Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

В конце января министерство юстиции США заявило, что обвинения в адрес Трампа в причастности к преступлениям сексуального характера, фигурирующие в расследовании против Эпштейна, являются необоснованными и ложными. В ведомстве добавили, что если бы эти утверждения были правдой, то их бы уже давно использовали против политика.