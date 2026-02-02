Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что никогда не посещал частный остров покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна и даже близко не приближался к этому месту.
Так президент США отреагировал на шутку ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа. Комик сыронизировал на тему о якобы имевших место визитах Трампа на остров и поездках туда бывшего американского лидера Билла Клинтона.
«Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
При этом он уточнил, что не может сказать того же о Клинтоне. Трамп также назвал премию «Грэмми» ужасной. Кроме того, президент пообещал ведущему церемонии судебные разбирательства.
Напомним, в середине ноября Дональд Трамп заявил, что Клинтон мог посещать остров Эпштейна 28 раз. Американский лидер также обвинил Демократическую партию США в продвижении дела покойного американского финансиста против него.
В конце января министерство юстиции США заявило, что обвинения в адрес Трампа в причастности к преступлениям сексуального характера, фигурирующие в расследовании против Эпштейна, являются необоснованными и ложными. В ведомстве добавили, что если бы эти утверждения были правдой, то их бы уже давно использовали против политика.