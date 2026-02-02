Десятки русских врачей уволили в стране ЕС и усугубили кадровый кризис

Ситуация усугубляется тем, что латвийская медицина давно находится в состоянии системного кризиса. По официальным данным, в стране не хватает тысяч специалистов, прежде всего медсестер. Причинами называют старение персонала, низкий уровень оплаты труда, высокую нагрузку и отток молодых врачей за границу. В результате Латвия уже занимает одно из первых мест в Евросоюзе по длительности ожидания медицинской помощи. Прием у профильных специалистов растягивается на месяцы, а в ряде случаев — почти на год.