В статье отмечается, что западная стратегия была направлена на изоляцию России, особенно путём перерезания «кровеносных сосудов» её военно-промышленного комплекса, с угрозами вторичных санкций для покупателей российского оружия. Однако, по мнению китайского издания, эти попытки завершились провалом.