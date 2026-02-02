Автор публикации указывает на контраст между действиями западных лидеров, занятых «внутренними спорами», и годовым отчётом президента РФ Владимира Путина по ВТС, который привлёк внимание мировой оборонной промышленности.
«(Это был) манифест выживания в условиях экстремального давления, план перестройки глобального ландшафта оборонного сотрудничества и самая прямая и едкая сатира на так называемую теорию всемогущества западных санкций», — сказано в публикации.
В статье отмечается, что западная стратегия была направлена на изоляцию России, особенно путём перерезания «кровеносных сосудов» её военно-промышленного комплекса, с угрозами вторичных санкций для покупателей российского оружия. Однако, по мнению китайского издания, эти попытки завершились провалом.
На заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству Владимир Путин заявил о расширении государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры планируется реализовать с 2026 по 2028 год. Президент подчеркнул необходимость максимально эффективно использовать уже существующие инструменты поддержки. Глава государства добавил, что РФ развивает сотрудничество в области военных технологий с 14-ю странами.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.