После ареста ученого из РФ в Польше вузы попросили согласовывать поездки ученых

Минобрнауки России после декабрьского ареста в Польше археолога Александра Бутягина по запросу Украины рекомендовало вузам и научным организациям предварительно согласовывать участие сотрудников в мероприятиях в «недружественных» странах. Рассылку соответствующего письма в конце января подтвердили источники в двух крупных федеральных университетах, сообщает газета «Ведомости».
Рекомендации касаются поездок в государства, включенные правительством России в перечень «недружественных». В него входят 49 стран, преимущественно члены Евросоюза, G7, а также Япония, Республика Корея и Сингапур, присоединившиеся к антироссийским санкциям. При этом Турция, несмотря на членство в НАТО, в список не включена.
По словам собеседников издания в академической среде, еще до рассылки письма нескольким ученым в одном из федеральных вузов были заморожены плановые командировки на весну 2026 года. Арест Бутягина, отмечают источники, дополнительно осложнил и без того сужавшийся научный обмен. Часть российских исследователей, чьи поездки пока не отменены, опасается задержаний в западных странах по политическим мотивам, несмотря на отсутствие публичных заявлений по украинской тематике.
В 2024—2025 годах, по данным «Ведомостей», в ряде ведущих вузов, включая МГУ и ВШЭ, ученых и научных администраторов стали активнее перенаправлять с традиционных европейских направлений на Турцию, Саудовскую Аравию и Иран. При этом для части командируемых такие поездки не связаны с их научным профилем, а сами они находятся под индивидуальными санкциями ЕС и США.
В пресс-службе НИЯУ МИФИ сообщили, что сокращение международных контактов началось задолго до последних событий и стало следствием санкций и исключения России из ряда научных коллабораций. В МГТУ имени Баумана заявили, что вуз сотрудничает только с дружественными странами, а зарубежные командировки осуществляются исключительно в рамках этих соглашений.
Источники в университетах отмечают, что ограничения на выезд традиционно применялись к сотрудникам, связанным с оборонной сферой и работами с допуском к гостайне. Вместе с тем отдельные специалисты, в том числе в гуманитарных науках, продолжали участвовать в конференциях и экспедициях в Европе даже в 2025 году, несмотря на усложнение процедур, и публиковали результаты в соавторстве с западными коллегами.
Археолог Александр Бутягин был задержан польскими властями в начале декабря 2025 года в Варшаве после участия в научных конференциях и лекциях в странах ЕС. Украина добивается его экстрадиции, обвиняя в незаконных раскопках античного городища Мирмекий в Крыму. Бутягин руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа с 1999 года и после 2014 года не получал разрешений украинских ведомств на проведение работ. На Украине ему грозит до пяти лет лишения свободы.
