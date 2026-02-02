После ареста ученого из РФ в Польше вузы попросили согласовывать поездки ученых

Источники в университетах отмечают, что ограничения на выезд традиционно применялись к сотрудникам, связанным с оборонной сферой и работами с допуском к гостайне. Вместе с тем отдельные специалисты, в том числе в гуманитарных науках, продолжали участвовать в конференциях и экспедициях в Европе даже в 2025 году, несмотря на усложнение процедур, и публиковали результаты в соавторстве с западными коллегами.