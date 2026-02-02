Как скандал с делом Эпштейна ударит по Трампу

Пока говорить о том, что скандал с файлами Эпштейна влияет на популярность Трампа в США, нельзя, пишут «Ведомости». По данным агрегатора Real Clear Politics, рейтинг американского лидера и так низкий — 42,6%. Снижение показателя ниже 50% произошло в марте 2025 года, но выше 45% он держался до конца октября, хотя новый этап скандала вокруг файлов Эпштейна был зафиксирован в ноябре. Американцев больше волнует экономическая и иммиграционная политика Трампа, а не его неблагопристойное поведение, несмотря на то, что многие из них верят, что он действительно был вовлечен в деятельность Эпштейна. Так, данные опроса YouGov свидетельствуют, что 49% респондентов из США полагают, что президент знал о действиях финансиста.