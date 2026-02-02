Как скандал с делом Эпштейна ударит по Трампу

Что известно о новых файлах
Новый массив документов по делу Джеффри Эпштейна был открыт для ознакомления всех желающих в конце января на сайте Министерства юстиции США. В ведомстве предупредили, что архив включает «поддельные и ложно предоставленные» файлы, в том числе сфабрикованные перед президентской гонкой с участием Дональда Трампа в 2020 году.
«Если мы получим информацию и доказательства, которые позволят нам привлечь их к ответственности, можете быть уверены, мы это сделаем», — цитирует Бланша RTVI. Он добавил, что в опубликованные материалы не включили данные, которые могли бы препятствовать проведению федерального расследования.
Упоминания российских политиков в файлах Эпштейна
В новых документах российские политики называются порядка десятка тысяч раз. По данным британского таблоида Daily Mail, о президенте РФ Владимире Путине в представленных Минюстом файлах говорится более тысячи раз. Правда, это только упоминания в связи с другими людьми или перепечатки заголовков статей в СМИ. Никаких сведений, связывающих российского лидера со скандальным финансистом, не имеется.
Как дело Эпштейна отразится на Трампе
В новом массиве документов по делу Эпштейна Дональд Трамп упоминается 1803 раза. Среди прочего опубликован собранный ФБР список обвинений в изнасиловании в адрес Трампа. В публичный доступ также выложены детали дела неизвестной женщины, которая утверждает, что была изнасилована нынешним президентом США в 1994 году. Сам глава Белого дома и его команда представляют его упоминания в деле Эпштейна как травлю противников.
Пока говорить о том, что скандал с файлами Эпштейна влияет на популярность Трампа в США, нельзя, пишут «Ведомости». По данным агрегатора Real Clear Politics, рейтинг американского лидера и так низкий — 42,6%. Снижение показателя ниже 50% произошло в марте 2025 года, но выше 45% он держался до конца октября, хотя новый этап скандала вокруг файлов Эпштейна был зафиксирован в ноябре. Американцев больше волнует экономическая и иммиграционная политика Трампа, а не его неблагопристойное поведение, несмотря на то, что многие из них верят, что он действительно был вовлечен в деятельность Эпштейна. Так, данные опроса YouGov свидетельствуют, что 49% респондентов из США полагают, что президент знал о действиях финансиста.
Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский допустил, что скандал с файлами Эпштейна будет постоянно использоваться оппонентами Трампа. В беседе с «Ведомостями» он уточнил, что часть американцев, особенно приверженцев партии демократов, уже уверена, что Трамп был вовлечен в преступления Эпштейна.
По прогнозам Дубравского, история с файлами Эпштейна несущественно повлияет на возможности Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. По его словам, республиканцы будут строить свою предвыборную кампанию на вопросах экономики и безопасности.
Эксперт считает, что Трамп предпочтет молчание и уклонение от темы с публикацией документов. «Если же скандал будет досаждать Трампу, то всегда есть международная повестка, которая все может перебить», — сказал Дубравский.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин выразил уверенность, что история Эпштейна будет муссироваться еще долгие годы. Эксперт в разговоре с «Ведомостями» отметил, что Трамп, чтобы отвести внимание от этой темы, будет стараться вести активную внешнеполитическую деятельность, в том числе связанную с Ираном, Кубой, Гренландией. Кошкин допустил, что Трамп способен на резкие выпады и на внутриполитическом поле: «Резких движений можно ждать от Трампа и внутри США, и за их пределами».