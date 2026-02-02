Премьер Бектенов поручил МВД жестко пресекать фейки о новой Конституции Казахстана

АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел специальное совещание в правительстве.
Особое внимание лава Кабмина уделил борьбе с фейками и дезинформацией. Бектенов поставил задачи перед госорганами и местными властями активизировать работу, а координировать ее поручили вице-премьеру — министру культуры и информации Аиде Балаевой.
«В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений», — говорится в сообщении правительства.
Также Бектенов поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.