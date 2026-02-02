Ричмонд
Премьер Бектенов поручил МВД жестко пресекать фейки о новой Конституции Казахстана

Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел специальное совещание в правительстве.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел специальное совещание в правительстве.

Особое внимание лава Кабмина уделил борьбе с фейками и дезинформацией. Бектенов поставил задачи перед госорганами и местными властями активизировать работу, а координировать ее поручили вице-премьеру — министру культуры и информации Аиде Балаевой.

«В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений», — говорится в сообщении правительства.

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой.

Также Бектенов поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.