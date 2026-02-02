Трамп заявил, что хочет сделать Канаду, Венесуэлу и Гренландию штатами США

Президент США Дональд Трамп, выступая на вечере клуба «Альфальфа», рассказал, что Вашингтон собирается купить Гренландию. Он также пошутил, что хочет сделать штатом США не только остров, но и Канаду с Венесуэлой. Трамп уже не раз предлагал Канаде войти в состав США, отмечая, что это поможет защитить страну от «российских и китайских кораблей». Такой же нарратив он использовал и в случае с Гренландией. О чем шутил президент США и есть ли в шутках доля правды — в материале «Газеты.Ru».