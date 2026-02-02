Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Великобритании к контрактам на поставку вооружений на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, послы ЕС в понедельник возобновляют переговоры о кредите Украине на 90 миллиардов евро. Вопрос, из каких стран и на каких условиях Киев может закупать оружие, до сих пор остается нерешенным, отмечает издание. Согласно предложению Еврокомиссии, Украина может использовать две трети кредита в первую очередь для закупок оружия у самой себя, стран ЕС и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), и обращаться к другим поставщикам только если не существует альтернативы или сроки поставки «значительно короче».

В рамках компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, ЕК будет уполномочена закупать вооружения у стран, имеющих с ЕС партнерство в области безопасности и обороны и оказывающих Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Осведомленные источники заявили, что это правило охватит Великобританию.

Новый компромиссный вариант, распространенный перед переговорами в понедельник, предполагает, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту.

Если послы согласятся, ЕК будет поручено договориться со Лондоном о справедливом взносе, пишет издание.

Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше