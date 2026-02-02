FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины

Как отмечается, послы ЕС в понедельник возобновляют переговоры о кредите Украине на 90 миллиардов евро. Вопрос, из каких стран и на каких условиях Киев может закупать оружие, до сих пор остается нерешенным, отмечает издание. Согласно предложению Еврокомиссии, Украина может использовать две трети кредита в первую очередь для закупок оружия у самой себя, стран ЕС и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), и обращаться к другим поставщикам только если не существует альтернативы или сроки поставки «значительно короче».
В рамках компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, ЕК будет уполномочена закупать вооружения у стран, имеющих с ЕС партнерство в области безопасности и обороны и оказывающих Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Осведомленные источники заявили, что это правило охватит Великобританию.
Новый компромиссный вариант, распространенный перед переговорами в понедельник, предполагает, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту.
Если послы согласятся, ЕК будет поручено договориться со Лондоном о справедливом взносе, пишет издание.
Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.