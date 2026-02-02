Ричмонд
СВР раскрыла планы Макрона ликвидировать неугодных лидеров Африки

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Источник: Reuters

«То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Н. Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации “неугодных лидеров” Африки», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше