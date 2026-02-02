Кто одержит победу: политолог оценил шансы США и Ирана

«Если предположить, что начнется военное противостояние США с Ираном, будет паритет», — считает Самонкин. Он допустил, что обе стороны имеют шанс на победу, в том числе Исламская Республика, но во многом исход конфликта зависит от позиции иранских властей. Политолог напомнил, что Иран капитулировал перед Израилем, в отличие от Палестины, которая подверглась серьезным разрушениям.