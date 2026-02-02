Ричмонд
Кто одержит победу: политолог оценил шансы США и Ирана

США, вступив в военное столкновение с Ираном, могут потерпеть поражение. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что Пентагон может не одолеть военного противника и столкнуться с потерей репутации самой сильной армии мира.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Тегеран в настоящее время считается основным геополитическим противником Вашингтона. По его словам, если экономическое давление и попытки сдержать развитие ядерной программы не действуют, то США пойдут на военные провокации.

«С точки зрения похищения иранского лидера Иран — это не Венесуэла. Все-таки Иран — это достаточно серьезная держава, которая может даже геополитически одновременно противостоять всем прозападным и протурецким силам на Ближнем Востоке, если потребуется серьезная мобилизация», — уточнил Самонкин.

Эксперт отметил, что Иран обновил свои сухопутные войска, так как это требовал конфликт с Израилем, имеет на вооружении ракетные комплексы, которые способны атаковать позиции американцев на Ближнем Востоке, модернизировал советские танки — сейчас «Зульфикар» считаются мощными военными машинами.

«Если предположить, что начнется военное противостояние США с Ираном, будет паритет», — считает Самонкин. Он допустил, что обе стороны имеют шанс на победу, в том числе Исламская Республика, но во многом исход конфликта зависит от позиции иранских властей. Политолог напомнил, что Иран капитулировал перед Израилем, в отличие от Палестины, которая подверглась серьезным разрушениям.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские военные готовы к нанесению ограниченных авиаударов по Ирану в случае приказа Дональда Трампа. В связи с эскалацией на Ближнем Востоке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение вмешаться в конфликт. Он планирует выступить посредником на переговорах между сторонами противостояния.

