Кто одержит победу: политолог оценил шансы США и Ирана

Эксперт считает, что Пентагон может не одолеть военного противника и столкнуться с потерей репутации самой сильной армии мира.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что Тегеран в настоящее время считается основным геополитическим противником Вашингтона. По его словам, если экономическое давление и попытки сдержать развитие ядерной программы не действуют, то США пойдут на военные провокации.
«С точки зрения похищения иранского лидера Иран — это не Венесуэла. Все-таки Иран — это достаточно серьезная держава, которая может даже геополитически одновременно противостоять всем прозападным и протурецким силам на Ближнем Востоке, если потребуется серьезная мобилизация», — уточнил Самонкин.
Эксперт отметил, что Иран обновил свои сухопутные войска, так как это требовал конфликт с Израилем, имеет на вооружении ракетные комплексы, которые способны атаковать позиции американцев на Ближнем Востоке, модернизировал советские танки — сейчас «Зульфикар» считаются мощными военными машинами.
«Если предположить, что начнется военное противостояние США с Ираном, будет паритет», — считает Самонкин. Он допустил, что обе стороны имеют шанс на победу, в том числе Исламская Республика, но во многом исход конфликта зависит от позиции иранских властей. Политолог напомнил, что Иран капитулировал перед Израилем, в отличие от Палестины, которая подверглась серьезным разрушениям.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские военные готовы к нанесению ограниченных авиаударов по Ирану в случае приказа Дональда Трампа. В связи с эскалацией на Ближнем Востоке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение вмешаться в конфликт. Он планирует выступить посредником на переговорах между сторонами противостояния.