Политологи: пауза в переговорах играет на руку Украине и США

Новые переговоры по Украине в Абу-Даби не были сорваны: перенос даты, вероятно, вызван техническими причинами, считают политологи. Вместе с тем аналитики рассматривают и другие возможные факторы, включая обострение на Ближнем Востоке и энергетическое перемирие. О том, как эти события могли повлиять на график диалога, — в материале Новостей Mail с комментариями экспертов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что раунд переговоров по Украине, запланированный на 1 февраля в Абу-Даби, перенесен на несколько дней. Позже источник ТАСС сообщил, что встреча назначена на середину недели по согласию сторон.

Причины переноса

Политолог Юрий Баранчик отмечает, что изначально перемирие до 1 февраля не имело смысла, и возможность его пролонгирования была очевидной. Этот сценарий выглядит наиболее вероятным, если учесть объективный фактор — морозы на Украине. Эксперт считает, что падение украинской энергосистемы при таких обстоятельствах возможно и без ударов БПЛА.

Также на перенос даты встречи могла повлиять напряженность вокруг Ирана, предполагает политолог. Баранчик также отмечает еще один важный момент.

Украина и США работают над тем, как укоротить наши возможности по части ударов «Геранями» со Starlink. И, если получится, то Киеву и США будет с чем идти на переговоры. Особенно, если под них подгадать с собственным ударом, который продемонстрирует усиление акций Украины и падение российских.

Юрий Баранчик
политолог

Эксперт указывает, что перенос встречи выглядит техническим, но сложившаяся пауза играет на руку Украине и США.

Перспективы предстоящей встречи

Политолог Максим Жаров обращает внимание на то, что стороны не обвиняют друг друга в срыве переговоров. По его мнению, это говорит о том, что итоговый выход после предыдущего раунда в Абу-Даби был действительно нулевой, и ни одна из сторон не в состоянии продвинуть в одиночку повестку, навязанную извне.

Но что-то подсказывает, что третий тур Абу-Даби 1.0. будет ещё переноситься не раз, примерно так, как Трамп сейчас откладывает нападение на Иран. И наверное, Кремлю стоило бы все-таки озаботиться поиском нового, более кровно заинтересованного в решении украинского вопроса посредника, чем Трамп.

Максим Жаров
политолог

Эксперт считает, что это могут быть Великобритания или Китай. Без создания у Дональда Трампа ощущения, что у него отбирают Нобелевскую премию по Украине, теперь переговорный трек с места не сдвинется, отмечает Жаров.

