Шойгу прибыл в Мьянму для государственных переговоров

Сергей Шойгу проведет переговоры с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, а также с первым министром при канцелярии президента, советником по нацбезопасности Тин Аун Сан. Они обсудят в том числе национальную и региональную безопасность, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и «координацию подходов на международной арене».