Шойгу прибыл в Мьянму для государственных переговоров

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с рабочим визитом. Он встретится с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Источник: РИА "Новости"

Шойгу прилетел в Мьянму во главе межведомственной делегации. В аэропорту его встретили посол РФ Искандер Азизов и заместитель главы МИД Мьянмы Kоу Koy Чжо.

Сергей Шойгу проведет переговоры с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, а также с первым министром при канцелярии президента, советником по нацбезопасности Тин Аун Сан. Они обсудят в том числе национальную и региональную безопасность, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и «координацию подходов на международной арене».

В декабре и январе в Мьянме прошли парламентские выборы. Победу одержала Партия солидарности и развития Союза. В России назвали выборы «состоявшимися в соответствии с международным правом». Исполняющий обязанности президента Мин Аун Хлайн говорил, что в марте созовут парламент, который передаст государственные обязанности победившему правительству.

