Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов рассказал о работе ОЭЗ Татарстана бывшему министру торговли Омана

В рамках международного форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Генерального управления экономических и свободных зон Султаната Оман, бывшим министром торговли, промышленности и инвестиций Омана Кайсом бен Мухаммедом Аль-Юсефом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Кайс бен Мухаммед Аль-Юсеф поблагодарил Раиса республики за визит и за представленную делегацию Татарстана. В ходе встречи Минниханов рассказал о работе особых экономических зон республики и пригласил к сотрудничеству.

Он предложил участникам форума ознакомиться с потенциалом Татарстана, приняв участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Собеседник отметил, что с удовольствием посетит Татарстан и проявляет интерес к сотрудничеству. Он подчеркнул, что знаком с форумом, знает о поддержке мероприятия Президентом России Владимиром Путиным и высоко оценивает деловую репутацию Минниханова, назвав его человеком слова и железной воли.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше