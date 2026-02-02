Медведев назвал врагами тех, кто помогает воевать с Россией

«Вот те, кто помогает воевать с нами, будь то оружие, разведданные, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в блоки памяти ракет и других средств поражения, — они выступают как враги, — ответил Медведев на вопрос ТАСС, кто является врагом России. — И с точки зрения международного права здесь нельзя сказать: “Нет-нет, мы просто поставили, и все, извините, мы тут ни при чем”. Нет».